Un effet "anderlechtois", à l'usine flémalloise Segal ?

"Des types qui rachètent des trucs qui vont bien et qui les font foirer après, il s'en trouve partout, même dans le foot". Cette allusion à l'homme d'affaire Mark Coucke et ses mésaventures en mauve et blanc, ce sont les syndicalistes de Segal qui s'y risquent. Leur usine de galvanisation de tôles, c'est le haut niveau de l'industrie sidérurgique, du point de vue de la qualité et de la flexibilité. Et en plus elle gagne de l'argent. Mais elle est à vendre.

Elle appartient à la multinationale indienne Tata, qui veut fusionner avec ThyssenKrup, et qui, pour répondre aux autorités de la concurrence, doit se défaire de l'un ou l'autre outil. Les candidats au rachat ne devraient pas manquer, mais pour quoi faire ? C'est l'inquiétude des travailleurs. Ils auraient souhaité que le ministre wallon de l'économie intervienne. Ils dénoncent à présent sa passivité dans ce dossier, et ils annoncent une mobilisation des "forces vives" liégeoises, pour éviter le pire. Ils ont commencé, ce mardi, en conseil d'entreprise par demander à la direction locale de s'opposer aux intentions de Tata, et de s'associer aux préoccupations de l'état-major de la branche hollandaise du groupe dont l'usine flémalloise dépend. Ces gens craignent que la vente de Segal ne déstabilise l'ensemble de leur chaîne de production d'aciers pour l'automobile.

C'est le premier mercredi de juin que la commission européenne doit approuver ou non l'opération. Soit dix jours à peine après les élections du parlement de l'union....