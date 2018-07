Un écran géant rentable dès que la Belgique atteint les 8èmes de finale

Ce lundi soir, la Belgique affronte le Japon en 8ème de finale de la Coupe du monde. Vous serez, une fois de plus, très nombreux à suivre la rencontre sur des écrans géants. Pour les organisateurs, c'est une affaire particulièrement rentable.

Il est à peine 10 heures du matin dans le centre de Spa et devant l’écran géant, on commence tout doucement à s’activer. Ce soir, 2000 personnes sont attendues sur la place de l’Hôtel de Ville.

Même si l’événement est gratuit, les organisateurs sont soumis à une série de normes de sécurité très strictes à respecter. Depuis les attentats, un contrôle doit être effectué à l’entrée . "Ici par exemple, on est obligé de mettre des barrières pour fouiller et on a des agents de sécurité agréés pour le contrôle des personnes" précise Jérémy Finck, coorganisateur de l'écran géant spadois.

Six agents de sécurité sont engagés rien que pour la sécurité du site. En tout, une cinquantaine de personnes travailleront ce soir. Les frais fixes pour les trois premiers matches s’élèvent à plus de 60.000 euros. Les organisateurs doivent donc trouver des solutions pour rentabiliser leur investissement. Et l’une d’entre elles est la création d’un espace VIP pour accueillir les entreprises. "L'espace VIP, ici, c'est 500 euros la table et ça permet aux sociétés d'avoir quand-même un retour. Ce n'est pas qu'une simple publicité sur l'écran ou dans le site, c'est pouvoir inviter des clients" explique Jérôme Finck.

L'idée semble pour l’instant assez rentable. La vingtaine de tables a été prise d’assault lors du dernier match. "Lors du match Belgique contre Angleterre, je pense qu'on a bien refusé plus ou moins 150 personnes. On a une capacité maximum de 200. Ce soir, on n'est pas loin d'être complet. Et contre le Brésil, si on passe et que le Brésil passe, je pense qu'on pourra agrandir" dit Jérôme Finck.

C'est un peu comme un gros pari sportif

Pas question d’agrandir pour l’instant. L’heure est plutôt au déchargement du ravitaillement boissons pour ce soir. Une quarantaine de fûts de bière ont été commandés. Si tout est vendu, les organisateurs commenceront à gagner de l’argent dès aujourd’hui. Mais organiser l’installation d’un écran géant dans une commune, c’est toujours un coup de poker. Jérôme Finck explique: "C'est un peu comme un gros pari sportif, on met une grosse somme sur une équipe en espérant qu'elle gagne. Ici, plus loin on va, mieux c'est. Avec le match d'aujourd'hui, je pense que ça peut peut-être commencer à être rentable".

Les organisateurs de l’écran géant parient donc sur une victoire de la Belgique ce soir à la Coupe du monde.