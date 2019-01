A Saint Trond, un échevin pour lutter contre la Solitude

C'est une première en Belgique. A quelques kilomètres de Liège, la ville de Saint Trond vient de créer un échevinat de la solitude.

Si la solitude n'est pas un problème récent, ce sentiment s'accentue avec la hausse de l'espérance de vie, le vieillissement de la population et la précarité .

Un phénomène parfois moins facilement repérable en ville où les personnes connaissent moins leurs voisins.

Repérer les personnes en souffrance

L'échevin trudonaire de la solitude, c'est Pascal Monette. Par ailleurs président de CPAS, il a pu mesurer la détresse de certaines personnes âgées. Il travaille avec son équipe depuis 6 mois sur ce dossier. "Le but est de médiatiser le problème. Nous voulons sensibiliser les gens pour qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils soient attentifs à leurs voisins. On essaie de travailler avec la police , les médecins, les institutions et n'importe qui d'autre qui peut repérer ces personnes en souffrance", explique le premier échevin de la Solitude.

Le rôle de l'échevin et de son équipe sera surtout celui de médiateur: "On va aussi créer un point de contact où les personnes pourront discrètement signaler des situations délicates, des personnes seules et qui en souffrent. C'est important pour prendre ensuite le problème à bras le corps et aider ces personnes".

Pas seulement les personnes âgées

Si le problème est particulièrement criant pour les personnes âgées, ce ne sont pas les seules à vivre mal cette solitude: "On a des exemples de personnes isolées qui vivent pourtant dans un quartier avec beaucoup de voisins, des personnes qui vivent en institution ou centre d'accueil et qui se plaignent aussi de solitude. Ca concerne aussi des plus jeunes", ajoute Pascal Monette.

Marie Thérèse Casman est sociologue à l'Université de Liège, elle connait bien le problème. "Il faut distinguer isolement et sentiment de solitude. L'isolement est une donnée objective. On a par exemple fait une enquête où le pourcentage de personnes âgées n'ayant parlé avec personne pendant une semaine était important. On mesure aussi cet isolement au manque de personnes pour se confier. Souvent mais pas toujours, cet isolement conduit au sentiment de solitude qui est alors une souffrance."

L'évolution de la vie ne permet pas toujours de sortir de cette solitude. Participer à des activités n'est pas toujours possible: "Les raisons invoquées par les personnes sondées sont le manque de mobilité, l'impossibilité de se déplacer pour se rendre à une activité, la maladie ou encore pour les personnes plus précarisées le coût", ajoute Marie Thérèse Casman.

Remédier à cette souffrance qu'est la solitude pour certaines personnes, c'est aussi éviter, peut-être, des maladies comme la dépression, la malnutrition ou, à l’extrême, les tendances suicidaires.