Un échevin perd sa place au collège d'Anthisnes à cause de la parité

Francis Hourant, échevin sortant d'Anthisnes (province de Liège), a fait le cinquième meilleur score de la liste PS-IC. Il ne pourra toutefois pas rester au collège à cause de la parité hommes-femmes décrétée par la Région wallonne. C'est donc la septième candidate dans le classement, qui a fait environ 50% de voix de préférence en moins que l'ancien échevin, qui reprendra la main.

"C'est un recul démocratique", estime le député européen Marc Tarabella, réélu bourgmestre.

Francis Hourant, échevin depuis 18 ans, ne sera plus échevin. Cette fonction reviendra à Nathalie Seron, qui est la deuxième femme en termes de voix. "On savait que ça allait arriver. Francis a mené de nombreux dossiers, il s'est beaucoup investi. Mais nous devons respecter cette parité, bien que ça aille à l'encontre du vote citoyen. Cette règle wallonne va trop loin, ça enlève la liberté aux gens", poursuit M. Tarabella.

La liste PS-IC a récolté 65,25% des voix et remporte 12 sièges sur 14, soit un de plus qu'en 2012.

C'est la quatrième fois consécutive que la liste fait plus de deux tiers des voix. "Après 24 ans de majorité, on progresse encore. Et à titre personnel je remonte de 1.121 voix en 2012 à 1.226 cette fois-ci. Ça représente un taux de pénétration de 41%. Je suis très ému de la confiance qui nous est accordée", a expliqué le maïeur.

La majorité absolue est composée de sept personnalités réélues et de cinq nouvelles têtes.

Du côté de l'opposition, c'est la dégringolade pour le MR et le cdH qui avaient uni leurs forces. Au total, ils perdent deux sièges: l'un au profit de la majorité, l'autre au profit de la liste citoyenne. "Pour la première depuis 1988, on va se retrouver à trois listes autour de la table. Depuis 1994, nous n'étions plus que deux groupes. Du côté de la liste MR-cdH-IC, autant je salue leur comportement par une présence active au conseil communal, autant je ne comprends pas leur débat négatif sur Anthisnes pendant les élections", a conclu le député européen.