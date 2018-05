Un échevin et un conseiller communal démissionnent, à Soumagne

Depuis ce lundi soir, l'échevin soumagnard de la culture et de la jeunesse, David Lebeau, n'est plus échevin. Il n'est même plus conseiller communal. Depuis qu'il a annoncé qu'il serait candidat en octobre sur une liste "plus à gauche", il est en disgrâce auprès de ses camarades. Dans un premier temps, il a été privé de ses attributions par le collège. En réaction, "pour ne pas toucher des jetons de présence à ne rien faire", il a décidé de quitter tous ses mandats. Il a été imité par Geoffrey Schenk, élu "indépendant", cheville ouvrière du groupe Citoyen Go.

Entre cette formation et le PS, les relations semblent se tendre. Il est question de sollicitations socialistes très très fortement appuyées envers l'un ou l'autre jeune, pour se présenter aux élections communales. Avec pressions ou promesses... Ces accusations sont catégoriquement démenties.Il faut dire que la démographie de la localité est très particulière. La moyenne d'âge, autour de quarante ans, est largement inférieure aux villages des alentours. Et la proportion de garçons et filles qui vont voter pour la première fois est très élevée. Et c'est donc une catégorie qui pourrait réellement influencer le sort des urnes...