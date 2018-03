Un écheveau d'antennes gsm sur une toiture du quai Churchill

Douze antennes gsm sur la toiture d'un immeuble du centre de Liège. C'est ce que veulent implanter les opérateurs Base et Orange. L'enquête publique se termine demain. Plusieurs riverains s'inquiètent pour leur santé et s'étonnent de ne pas avoir été consultés.

Des antennes visibles d'en face

Les antennes seront peu visibles d'en bas explique le dossier. Mais visibles depuis quelques immeubles voisins. Comme celui de Raymond Gasquard, qui nous a emmenés sur le toit de son immeuble pour nous montrer l'endroit où doivent venir les futures antennes. "Elles seront là contre le building rouge, aux numéros 10 et 11. Nous ne sommes pas contents. L'enquête a été brève et seules les personnes qui vivent à moins de cinquante mètres ont été prévenues."

Les rapports scientifiques concluent que les normes d'émissions seront respectées.

Deux rapports de l'Institut Scientifique de Service Public concluent que les normes d'émission seront respectées. La page de la Région sur les émissions électromagnétiques signale d'ailleurs que les ondes sont plus fortes autour des gsm qu'autour des antennes. Mais Raymond Gasquard n'est pas convaincu. Son voisin Nestor Streel non plus. "J'habite derrière le bâtiment concerné. On ne sait pas faire grand-chose pour le moment, que récolter des avis négatifs sur l'enquête qui se termine à 14 heures mercredi."

Ensuite, le collège - le bourgmestre et les échevins - rendra son un avis. Le dossier retournera chez le fonctionnaire-délégué. C'est lui qui décidera si oui ou non ces antennes gsm seront implantées sur cet immeuble du quai Churchill.