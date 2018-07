Un duel entre Tchantchès et Guignol au programme du 14 juillet à Liège

Comme chaque année depuis la libération, Liège s'apprête à fêter le 14 juillet. La veille, le vendredi 13, ce sera la partie officielle, la soirée consulaire, soirée privée sur invitation. Les festivités sur le parking du Palais des Congrès sont, elles, ouvertes à tous. Des animations musicales sont programmées avant et après le feu d'artifice. A 20h00, un blind test avec Inzemix. A 21h00, un concert de Acoustic Line.

Il y aura aussi un double spectacle de marionnettes avec d'un côté Tchantchès et de l'autre côté son cousin lyonnais Guignol. Alain Laroche est le président des amitiés françaises: "Le soir du 14 juillet, nous aurons les marionnettes avec un duel entre Tchantchès et Guignol qui produiront deux pièces de théâtre et qui se parleront entre eux, ça risque d'être assez cocasse".

Une fusée spéciale pour le feu d'artifice

Et à 22 heures 45, le traditionnel et très attendu feu d'artifice: "Un feu d'artifice tiré des bords de Meuse de l'héliport vers l'esplanade du Palais des Congrès et vers la Terrasse. Un feu d'artifice de 10.000 explosifs qui va durer 20 minutes, avec des nouveautés, notamment des bombes bleu, blanc, rouge mais aussi des projections qui vont exploser sur la Meuse. C'est magnifique, un feu d'artifice très rythmé qui enchante en général le public liégeois et français".

Cette année, les artificiers ont commandé une fusée spéciale. En réalité une boule de carton remplie de petites boules de colorant qui vont dessiner les couleurs françaises dans le ciel.