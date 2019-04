Un drone de l'agence Belga visé par des coups de feu

Un drone de l'agence de presse Belga a été la cible de coups de feu hier après-midi dans les environs de Huy, selon un photographe du média.

Le photographe pour l'agence de presse effectuait des illustrations du Mur de Huy dans le cadre de la course cycliste la Flèche Wallonne. Le photographe a profité de l'occasion pour faire des vues aériennes de la ville mais également des images, à distance, de la centrale de Tihange. Il a pour cela trouvé un quartier fraîchement bâti en bordure de la "no flight zone" (zone d'exclusion aérienne, NDLR). Après quelques minutes de vol, le photographe a entendu une détonation, suivie d'une seconde. Un habitant d'un quartier voisin, mécontent qu'un drone survole son terrain, tirait avec une arme à feu en direction de l'engin. Bien que l'appareil ne soit pas endommagé, le photographe a décidé de porter plainte auprès de la police de Huy. Il rappelle que si un drone est touché par un projectile, il devient incontrôlable et peut alors s'avérer dangereux.