Un don artistique exceptionnel exposé durant onze jours à Stavelot

Des peintures, des dessins, de la faïence chinoise, une sculpture antique, ce sont les œuvres originales de grande valeur, datant du 15e au 20e siècle, qui sont exposées pour la première fois jusqu’au 11 novembre à l’hôtel de ville de Stavelot. Une exposition qui a une histoire particulière parce que toutes ces pièces sont issues d’un don fait au musée d’art religieux et de l’ancienne abbaye de Stavelot. Un don rarissime pour un petit musée, effectué par une riche liégeoise historienne de l’art.

Pour comprendre ce don, il faut remonter à l’entre-deux-guerres et la jeunesse de Marguerite Wéra, la donatrice : " Il s’agit d’une dame, qui est originaire d’une vieille famille liégeoise, et qui venait très régulièrement à Stavelot, avec ses parents, dans l’entre-deux-guerres, pour prendre un bain de nature. La famille s’était éprise de la région, petite ville paisible au passé prestigieux. Elle est ensuite revenue, seule et discrètement, après la guerre pour visiter les grandes expositions en été. Un jour, se souvenant de ses séjours stavelotains, elle s’est dit qu’elle allait laisser toutes ses collections artistiques à Stavelot ", explique Jean-Marie Degbomont, président du musée.