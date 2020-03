Un DJ sur l'écran de votre salon pour combattre les soirées clandestines

Deux semaines au moins de confinement… Que l’on vive seul ou en famille, c’est un isolement qui peut être difficile à supporter. Un peu partout les initiatives se multiplient sur les réseaux sociaux, pour rompre la solitude par écrans interposés. Cours de gym en ligne, apéros de loin ou même grosse soirée ! Trois DJ du pays de Herve, en Province de Liège, vous proposent d’animer votre vendredi soir via un événement Facebook.

En ou seul vous pourrez vous déhancher dans votre salon. En cette période morose, les trois DJ du pays de Herve -Shiver, Flow et ArSeN-X- nous font en tout cas la promesse d’un peu de légèreté.

On veut combattre les soirées clandestines

"On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui voulaient organiser des soirées clandestines pendant le confinement. Nous au contraire on veut combattre ces soirées clandestines en amenant la soirée chez les gens", explique Benjamin Lemaire, alias DJ Shiver.

Evidemment, mettre l’ambiance dans le salon ou la cuisine de particuliers, c’est moins simple que d’animer une foule en délire de quelques centaines de personnes. Mais les 3 DJ ont pensé à tout : "il y aura un chat dans la vidéo, vous pourrez donner votre avis et discuter. On encourage aussi les gens à faire des stories sur Instagram en nous taguant. On pourra les poster et montrer qu’on est tous ensemble".

Vous l’aurez compris, le but de cette soirée c’est bien sûr de vous divertir… Mais derrière cette initiative il y a aussi un message : restez chez vous, pendant le confinement

Rendez-vous donc ce vendredi soir à partir de 20 heures sur la page Facebook de l’évènement.