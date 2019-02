Un distributeur automatique de produits de natation à Seraing

Peut-être vous êtes-vous déjà rendu dans une piscine publique et y avez-vous constaté que vous aviez oublié votre bonnet, vos lunettes ou votre pince-nez. A Seraing, ça ne sera plus un problème. Un distributeur automatique d'articles de natation vient d'être installé dans le hall d'entrée de la piscine olympique. Il servira aussi à renforcer le service proposé à l'accueil où des problèmes de stock et d'approvisionnement avaient parfois été constatés.