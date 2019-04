Un dispositif anti-noyade unique en Belgique à la piscine de Saint-Georges-sur-Meuse

La piscine communale de Saint-Georges-sur-Meuse est fermée jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Et c'est pour la bonne cause puisque d'une part elle subit un nettoyage en profondeur, mais d'autre part un dispositif anti-noyade unique en Belgique y est en cours d'installation.

Deux petits capteurs fonctionnant comme un sonar sont implantés dans la piscine - © RTBF - Olivier Thunus

" Ce sont deux capteurs qui fonctionnent sur base d’un principe de sonar, comme dans les sous-marins. Les utilisateurs sont équipés d’un bracelet qui est en communication avec ces deux capteurs. A partir du moment où l’utilisateur se trouve immobile à une certaine profondeur pendant un certain temps, on a un contact qui se fait avec le capteur et une alerte est donnée via un tableau central qui se trouve dans la zone maître-nageur. L’alerte se donne après dix à quatorze secondes d’immobilité. C’est donc assez rapide et il n’y a pas de limite au nombre de nageurs que le dispositif peut suivre ", détaille Jonas Berlemont, architecte chez Idema Sport, en charge du projet.