Un détenu de Lantin qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte s'est brièvement évadé

Un détenu de la prison de Lantin s'est brièvement évadé mercredi matin. L'homme se trouvait à l'extérieur du mur d'enceinte, avec le service de jardinage de la prison, lorsqu'il s'est mis à courir pour prendre la fuite. La police est rapidement arrivée et l'a retrouvé après quelques minutes. L'homme n'était pas considéré comme dangereux. Il était à six mois de sa fin de peine et bénéficiait régulièrement de congés pénitentiaires. Le dernier avait pris fin jeudi dernier. D'après la direction de la prison, l'homme a vraisemblablement agi de manière impulsive à la suite d'un récent différend familial. L'homme n'ayant commis aucun délit durant son évasion, il ne sera pas poursuivi. Il subira par contre une sanction disciplinaire.