Un dernier samedi de vacances de Toussaint, propice à la "fromenade"

C’est une formule qui semble séduire de plus en plus d’adeptes. La fromenade, c’est une balade dans les forêts ardennaises, avec une halte de midi pour déguster une fondue de fromages de la région. L’organisateur, Christophe Deplu, met à la disposition des marcheurs une carte topographique avec les chemins à suivre, agrémentée de quelques photographies pour éviter de se perdre, mais surtout, un sac à dos, avec à l’intérieur, un réchaud, un caquelon, une baguette de pain, une planchette et un couteau, quelques décilitres de vin blancs, et… trois fromages coupés en cubes. Les promeneurs s’arrêtent où ils veulent, quand ils le souhaitent, à condition toutefois de respecter une distance de sécurité avec les bois, pour éviter de provoquer un incendie.