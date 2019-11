Un début de solution pour limiter les poids lourds sur les quais, à Liège ?

Le gouvernement wallon a décidé d’élargir le réseau des routes principales où le trafic des camions est soumis à taxation. C’est le fameux système Viapass, qui concerne déjà plusieurs tronçons de nationales. Parmi les voiries qui, dès janvier, vont être intégrées, les quais liégeois de la dérivation. Voilà qui devrait contribuer à décourager les chauffeurs de poids lourds à emprunter cet itinéraire, un raccourci, en les Ardennes et la Hollande, raccourci en kilomètres et surtout en temps, depuis le chantier d’élargissement de l’échangeur de Loncin, désormais internationalement réputé pour ses embouteillages.

Les autorités communales prennent acte de cette mesure. Elle a d’ailleurs été demandée voici trois ans déjà par le bourgmestre. Mais il s’agit d’une solution très partielle. Le charroi n’est pas moins dense le long de la Meuse, côté rive gauche. Et la ville souhaite une interdiction générale du transit sur son territoire, et même sur un périmètre plus large.