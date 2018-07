Un dealer verviétois multirécidiviste condamné à 18 mois ferme

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mercredi un Verviétois de 34 ans à une peine de 18 mois de prison ferme et à une amende de 8000 euros pour vente de cocaïne. Son frère, âgé de 31 ans, écope d'une peine d'un an avec sursis pour un quart.

Les deux prévenus avaient été interpellés le 14 janvier 2018 lors d'un contrôle effectué dans un café culturel marocain de Verviers où ils s'adonnaient, selon les informations des enquêteurs, à un trafic de stupéfiants. Lors de leur interpellation, quatre GSM avaient été découverts ainsi que près de 350 euros et des pacsons.

Les deux individus avaient nié se connaître mais l'enquête avait pu déterminer qu'ils étaient frères. Une analyse de la téléphonie, réalisée, elle, sur les quelques semaines précédant leur arrestation, avait permis de constater la multitude de contacts entretenus avec des consommateurs connus des autorités policières et judiciaires.

Interrogés, ces consommateurs avaient indiqué que le plus âgé des prévenus était leur principal fournisseur depuis plusieurs mois, soit septembre 2017. Or, le prévenu avait été condamné deux mois plus tôt par le tribunal correctionnel à trois ans avec sursis pour les trois quarts de la peine dans le cadre de la vente de stupéfiants.

Le tribunal a dès lors condamné le plus âgé des prévenus, en état de récidive légale, à une peine de 18 mois ferme relevant le fléau social que représentent des faits liés aux stupéfiants, la longueur de la période infractionnelle, le nombre de faits ainsi que l'atteinte portée à l'ordre social.

Le parquet avait requis trois ans à son encontre et 20 mois pour le plus jeune des frères.