Un curieux rapport sur la fiabilité des dépistages Zentech

C’est un xième rebondissement dans l’interminable feuilleton des kits de dépistage de la société liégeoise ZenTech. Elle a introduit une requête en référé, devant le tribunal de première instance, pour obtenir paiement ou dédommagement pour une commande de plus d’un million de tests sérologiques, un contrat que le ministère fédéral de la santé n’a jamais honoré. En fin de matinée, ce mardi, les avocats des deux parties ont plaidé, dans le cabinet du président. Les conseils du gouvernement fédéral ont déposé un rapport qui met en cause la qualité du produit ZenTech.

Pour rappel, c’est un changement de contexte qui avait été invoqué en juillet pour limiter les quantités à fournir, et modifier les termes du contrat. La société Zentech s’étonne de la teneur de ce document non signé, non référencé, alors qu’elle a obtenu plusieurs validations de la fiabilité de sa détection des anticorps. Dans un communiqué, l’entreprise ZenTech parle de mauvaise foi, mais se dit toujours ouverte à renégociation.

L’ordonnance devrait être rendue endéans la huitaine.