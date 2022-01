Un couvre-feu jusqu’à fin janvier sur une place de Bassenge

C’est un couvre-feu entre 22 heures et 8 heures du matin qui vient d’être instauré sur la place Louis Piron de Roclenge, dans la commune de Bassenge, et ce jusqu’au 31 janvier. En cause, des troubles à l’ordre public lors de la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre.

La mesure a été décidée par la bourgmestre Valérie Hiance, qui la justifie : " Il y a déjà plusieurs semaines qu’il y a des soucis de tapage nocturne sur cette place. Nous avions décidé d’opter pour un travail de sensibilisation auprès de certains jeunes pour essayer de mettre en place un projet, mais ici, la nuit du réveillon, il y avait une trentaine de jeunes sur la place. Certains sont partis dans des provocations auprès d’habitants du quartier, et il y a eu des coups et blessures ainsi que des dégradations de biens privés, tels que des véhicules. Et donc je ne peux pas accepter que ça aille jusque-là ", détaille-t-elle.

Une telle mesure de couvre-feu n’est pas une première dans la commune de Bassenge. Il y en avait déjà eu une durant l’été 2017 et une première six ou sept ans auparavant. " Ça avait alors porté ses fruits et nous avions fait des réunions de médiation. Mais c’est vrai que cette place est une jolie place qui a tendance à attirer ", concède la bourgmestre.