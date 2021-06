Un coup d’accélérateur pour le déploiement de la fibre optique à Liège

Le groupe Proximus poursuit le remplacement des vieux câbles en cuivre par de la fibre optique : c’est la technologie qui offre les capacités de connexions les plus rapides. Les zones industrielles et les parcs d’entreprises ont été les premiers équipés, et depuis quatre ans, les centres urbains ont prioritairement et progressivement commencé à "migrer". Actuellement, le territoire communal liégeois est couvert pour un tiers environ. Dans les dix-huit mois qui viennent, cette proportion devrait doubler : un coup d’accélérateur, quartier par quartier, pour arriver à un déploiement complet en 2025. Outremeuse et Vennes en cours, Bressoux, Cointe ou Burenville l’année prochaine.

La direction de Proximus privilégie les raccordements en façade, pour ne pas multiplier les ouvertures de rues ou de trottoirs, et limiter les nuisances de chantiers. Mais il n’est pas toujours évident d’éviter les travaux en voirie. Les frais de "migration" sont totalement pris en charge par l’opérateur.