Un conseil d'entreprise "spécial pandémie" ce mercredi à l'Opéra Royal

Le prochain spectacle de l'Opéra Royal de Wallonie est-il menacé ? La première de "Hamlet" est programmée dans huit jours, mais de vives inquiétudes commencent à s'exprimer à propos des contaminations parmi les personnels, et surtout à propos du respect des protocoles sanitaires. Une réunion de concertation avec les syndicats, un comité de prévention et protection, est convoquée pour ce mercredi, en présence du service de médecine du travail. La fosse d'orchestre semble trop exigüe pour contenir tous les instrumentistes avec les distances requises.

Selon nos informations, non confirmées officiellement, quarante-trois collaborateurs sont atteints. La pandémie touche plusieurs catégories d'employés, des administratifs, des couturières, des gens de la régie, des machinistes, et surtout, huit choristes qui ont récemment chanté "La Bohème"...

A la fin du mois d'août, dans la perspective de la rentrée, un accord a été conclu avec l'hôpital universitaire du Sart-Tilman, pour un dépistage salivaire hebdomadaire des travailleurs. Mais, aux dires des médecins, la convention n'a pas été correctement appliquée et suivie, et l'opération a été stoppée, par lettre officielle, la semaine passée. Il faut dire que l'institution fête son bicentenaire, et qu'elle est peut-être prise d'une frénésie de célébrer à tout prix l'événement.