Un cheval de trait pour les vignes des "Vins du Pays de Herve"

La coopérative "Vins du Pays de Herve" vient de recevoir un subside de 10.000 euros pour mener durant trois ans un projet d’utilisation du cheval de trait pour l’entretien de son vignoble situé près de Val Dieu.

" Le cheval de trait sera utilisé sur une de nos parcelles qui est particulièrement pentue. Elle fait plus de 25 degrés de pente, et sur celle-ci nous travaillons actuellement avec un tracteur. Nous pensons que le cheval de trait pourrait être une alternative intéressante, ceci aussi bien pour l’ouvrier agricole qui travaille sur le tracteur que pour le terrain ", précise Michel Schoonbroodt, administrateur délégué de la coopérative.

" Nous pensons que le cheval pourrait avoir moins d’impact sur le sol que le tracteur. On imagine le cheval de trait et derrière lui un genre de charrue, un genre de fraise, un genre de tondeuse peut-être. Là, on en est au tout début du projet. On a encore quelques contrats à signer et nous aimerions commencer avant la fin de cette année à voir le cheval sur la parcelle ", détaille-t-il encore.