Un cambrioleur de bijouteries condamné à 3 ans de prison

Daniel N., un Liégeois âgé de 27 ans, a été condamné mercredi à une peine de 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Liège. Il répondait de deux vols commis dans des bijouteries et de trois autres tentatives de vols. Détenteur de lourds antécédents judiciaires, le prévenu a été condamné en état de récidive légale.

Le prévenu avait notamment été condamné par la cour d'assises de Liège en 2011 à une peine de 8 ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Après avoir purgé cette peine, il était sorti de prison en décembre 2016.

Le 20 mai 2017, Daniel N. avait commis un premier vol dans une bijouterie de Seraing. Il s'était emparé de bijoux plaqués en or qui n'avaient que peu de valeur à ses yeux et dont il se serait débarrassé. Entre le 25 et le 28 mai 2017, il avait commis un second vol dans cette bijouterie et s'était emparé de bijoux et de pierres pour un montant de 100.000 euros.

Le prévenu avait rejeté la faute sur le bijoutier. "Il m'a provoqué en continuant à disposer des bijoux dans le présentoir de sa vitrine alors qu'il avait déjà été cambriolé. C'est de sa faute. Il ne devait pas remplir sa devanture", avait-il affirmé.

Daniel N. avait aussi commis trois tentatives de cambriolages de bijouteries. Sa spécialité était de pénétrer dans les commerces en brisant une fenêtre et en passant par les habitations voisines.

Le tribunal l'a condamné pour l'ensemble des faits en état de récidive légale à une peine de 3 ans de prison ferme.