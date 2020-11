Un cadavre dans une cuve à lait dans une ferme de Plombières

La police a été appelée, mardi en milieu de soirée, à la suite de la découverte du corps d’une dame d’une soixantaine d’années, dans la cuve à refroidir le lait, dans sa ferme, située sur le territoire de la commune de Plombières. C’est le mari qui a contacté les forces de l’ordre. Le procureur du roi a envoyé sur place une équipe de laboratoire et un médecin légiste. Le premier rapport indique clairement un décès suspect. Un juge d’instruction a donc été saisi, du chef de meurtre.

Mais à ce stade, la cause et le moment de la mort restent à déterminer. Une autopsie doit intervenir dans l’après-midi de ce mercredi. L’enquête de voisinage a immédiatement commencé, et de nombreuses personnes doivent être entendues. Les magistrats en charge du dossier estiment qu’il est prématuré d’évoquer un suspect : l’auteur de l’homicide est qualifié d'"inconnu".