Un bureau verviétois pour répondre aux questions des sinistrés sur le Fond des calamités

Pour les sinistrés, l’heure de penser à l’après, notamment en termes d’assurances et de dédommagement est déjà là. Et cela veut dire s’informer, réunir des photos et des documents. Certains seront indemnisés par leur assurance, d’autres par le Fond des Calamités. Les communes touchées ont rentré des dossiers et c’est à présent au gouvernement wallon de décider formellement d’activer ce fond. Ce qui ne fait guère de doute. Mais pour les sinistrés, des questions se posent. D’où les bureaux d’information ouverts dans diverses communes. C’était le cas ce samedi à Verviers.

" Je suis venu parce qu’il y a un mur d’un voisin qui est cassé et qui est couché sur ma maison. Depuis l’événement, je cours de gauche à droite et je ne trouve pas de solution. Ici, je viens d’avoir un numéro où je pourrai téléphoner durant la semaine ", explique un sinistré. " Ma voiture a été prise par les inondations et je n’ai pas la petite omnium donc j’espère une intervention du Fond des calamités. Les papiers à rentrer ne me font pas peur. Je suis en vacances donc je n’ai rien d’autre à faire, à part nettoyer ", précise un deuxième.

Du côté de l’échevin verviétois des Finances, un bureau d’information, c’est une nécessité. 5136 ménages verviétois ont été impactés : " On se rend compte qu’il y a déjà énormément de gens qui ont besoin d’informations donc ça défile relativement bien dans ce bureau. Il y a toute une série de documents dont il faudra se munir pour les indemnisations et la commune va prendre des dispositions pour que l’octroi de ces documents administratifs soit gratuit pour les gens sinistrés ", annonce Alexandre Loffet.

Un échevin qui a eu un contact la Région wallonne où une décision sur l’activation du Fond des Calamités pourrait être prise ce mercredi.