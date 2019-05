Un bureau de vote dans une maison de repos à Neupré

Le vote est obligatoire, sauf pour ceux qui bénéficient d'une dérogation de leur employeur ou de leur médecin par exemple. Les seniors sont nombreux à solliciter ce certificat médical: difficultés à se déplacer, pas forcément de proche à qui donner une procuration.

Certaines communes ont donc décidé d'installer un bureau de vote dans leur maison de repos. C'est par exemple le cas à Verviers ou à Neupré, où nous nous sommes rendus.

Je ne serais pas allée voter

Un bureau de vote dans le hall de leur résidence. Les habitants du Doux repos à Neupré en ont fait l'expérience pour la première fois aux dernières communales. Monique, une résidente, apprécie le service: "Je ne serais pas allée voter si je n'avais pas eu un bureau de vote ici parce que j'ai trop de difficultés à me déplacer, et j'aurais demandé au médecin qu'il me fasse un certificat".

Jean-Paul Stassen, le directeur, en est persuadé, ce bureau de vote répond à une véritable attente des résidents: "Les seniors sont beaucoup plus actifs dans la société qu'auparavant. On voit les conseils consultatifs du 3ème âge. Je pense que la génération du 3ème âge aujourd'hui, c'est une génération plus dynamique que la précédente".

Une question de respect

Tanguy Jungbluth est infirmier au Doux repos. Il côtoie donc les résidents au quotidien. Selon lui, leur offrir des facilités pour voter, c'est simplement une question de respect: "Quand vous entrez en maison de repos, c'est un choc, un deuil terrible, un déni presque de soi. Les familles viennent moins souvent, on n'a plus de propriété, on n'a plus de voiture. Si en plus, vous n'avez plus de vote, sincèrement, je trouve que c'est presqu'un désert moral et de responsabilisation qui est dommageable quand même. Pourquoi ne plus voter à partir du moment où on va en maison de repos? C'est quand même très surprenant".

Auparavant, seuls 10 à 15% des résidents de cette maison de repos se déplaçaient pour aller voter. Aux dernières communales, la participation était de 40%.