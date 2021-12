Un bureau de poste provisoire à la gare de Verviers

C’est fini pour les Verviétois de faire la file devant le bureau de poste de Dison. Il suffit désormais de se rendre à la gare de Verviers. BPost vient d’y ouvrir un bureau provisoire. Ce bureau remplace celui de la rue du Collège, ravagé par l’inondation. Quatre mois et demi après le sinistre, la nouvelle installation de BPost dans la gare est provisoire : le bureau définitif ouvrira à l’été dans l’ancienne agence bancaire de la rue de l’Harmonie. En attendant que les travaux soient terminés, il faudra prendre le chemin de Verviers-Central. Le local provisoire de BPost y est ouvert depuis ce mercredi.

Ce bureau se trouve dans l’ancienne salle du buffet, qui était occupée jusqu’il y a quelques mois par une librairie. L’emplacement est stratégique : tous les navetteurs passent devant. "Nous nous sommes installés ici parce que le bureau de poste de la rue du Collège a été démoli par l’inondation" explique la gestionnaire Pascale Archambault. L’eau est montée jusqu’à un mètre quatre-vingt dans le bureau de poste. "Il y avait de la boue partout. Les machines étaient renversées. Les colis éventrés parce qu’ils avaient été pillés."

Entre 300 et 500 personnes utilisaient tous les jours les services postaux rue du Collège. Ces clients s’étaient répartis entre le bureau de Dison et ceux des communes voisines de Verviers. "Il a fallu trouver une solution" justifie la porte-parole de BPost Laura Cerrada Crespo. Cette solution, c’est de réinstaller un nouveau bureau rue de l’Harmonie et, en attendant, de s’installer à la gare de Verviers-central. Notez que ce bureau de poste ne s’est pas réinstallé dans les anciens locaux que la Poste avait occupés dans la gare. Ces locaux-là, en travaux, ne sont plus disponibles.

"C’est très bien d’avoir ouvert, je suis contente" nous confie une dame. "J’ai vu le BPost, je suis entré, j’ai demandé si c’était ouvert, on m’a répondu que oui. C’est très bien parce qu’il n’y avait plus de poste en ville" ajoute un jeune homme. Comme lui, les usagers que nous avons vus entrer ont découvert l’existence du bureau en passant devant, revenant des quais. Le bureau provisoire de BPost à la gare de Verviers compte deux guichets. Toutes les opérations classiques peuvent y être réalisées, mais on n’y utilisera pas d’argent liquide.