Dans plusieurs villes et communes, il est devenu impossible d'obtenir un acte de naissance ou de décès. Dès lors, comment encoder des actes d'état-civil quand le système informatique a des ratés ? Cette situation commence à en énerver plus d'un !

Un bug informatique perturbe le fonctionnement de la banque nationale de données informatiques. Depuis le début du mois, il est devenu très difficile dans certaines communes, comme Seraing et Verviers d'obtenir des actes de décès ou de naissance. "C'est quand on arrive à la fin de la procédure que le système bug. On ne sait donner que les trois principaux papiers qui sont les allocations familiales, la mutuelle et le vaccin contre la polio", explique Luc Nizet, employé de l'Etat civil.