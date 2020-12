Un boulanger theutois propose des bûches de Noël pour les intolérants et les végétaliens

On l’imagine à la crème au beurre ou glacée et on salive déjà à l’idée de l’engloutir : la bûche de Noël trônera sur de nombreuses tables en cette fin d’année. Une tradition qu’on consomme volontiers, à moins d’être intolérant, allergique ou végétalien. Alors à Theux, un jeune boulanger a décidé de régaler tout le monde en concoctant des bûches sans gluten et sans produits laitiers.

"Pour les fêtes, on a pensé à tous les intolérants, ou presque. On a créé des bûches qui sont à la fois sans gluten, sans lactose mais aussi sans œufs pour deux d’entre elles. Celles-là sont donc véganes : sans aucun produit d’origine animale", explique Pierre Hennen. Dans sa boulangerie-pâtisserie, trois alternatives aux bûches de Noël classiques : "Une bûche saveur tiramisu, avec un biscuit moelleux aux amandes, une crème au beurre au café… sans beurre ! Et une ganache vanille et beurre de cacao. Une autre au citron et à la meringue italienne et la troisième, c’est une bûche cacao, avec un biscuit croustillant aux noisettes, un caramel aux amandes et au sirop d’érable, et une ganache au cacao."