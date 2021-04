Un bon millier de médicaments sont actuellement indisponibles en Belgique

Les pénuries de médicaments sont récurrentes. Elles mettent dans l’embarras les professionnels de la santé et bien sûr les patients.

Une Theutoise vient, par exemple, de lancer un appel sur Faceboook pour trouver des cachets de Litican. C’est un anti-vomitif. Une de ses amies, en chimiothérapie, doit en prendre. Or il est indisponible sous cette forme pour plusieurs mois.

Il est loin d’être le seul médicament indisponible en Belgique. La liste publiée par l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, en recense actuellement un bon millier.

Alain Chaspierre est le porte-parole de l’Association Pharmaceutique Belge : "En ce qui concerne le Litican, c’est donc un médicament qui est indisponible temporairement. Il devrait revenir sur le marché dans le courant du mois de juin 2021. Il y a des alternatives disponibles. Il n’y a pas d’équivalent thérapeutique de la même marque, ni de la même molécule, sur le marché mais il y a, fort heureusement, d’autres médicaments qui ont le même effet qu’on peut utiliser dans le cas de nausées, notamment dans le cas de traitements de chimiothérapie, par exemple. Donc le mieux dans ces cas-là, c’est de s’adresser à son médecin pour avoir une alternative qui soit équivalente en termes d’efficacité.".

Plusieurs options possibles face aux indisponibilités

De manière générale, pour pallier une indisponibilité, plusieurs solutions peuvent être envisagées. "Il existe des copies, des génériques ou la spécialité de référence qui est disponible avec la même molécule, le dosage etc. Evidemment, c’est le premier recours.", explique Alain Chaspierre, "Le deuxième, c’est l’importation. Il peut rester des stocks dans certains pays européens et donc la firme peut demander une dérogation pour pouvoir aller chercher des médicaments qui se trouvent à l’étranger et le rapatrier en Belgique pour couvrir la période d’indisponibilité du médicament. Troisième option, c’est évidemment que le pharmacien puisse importer ces médicaments. Alors, le médecin prescripteur doit adjoindre à l’ordonnance un papier spécifique qui autorise le pharmacien à aller chercher le médicament dans un pays étranger. Si la matière première existe, le pharmacien peut faire une préparation magistrale et s’il n’y a pas d’alternative dans la même molécule, le même dosage, la même voie d’administration, on fait un peu ce qui se passe pour le Litican, fort heureusement il existe d’autres molécules dans la même classe pharmacologique qui peuvent avoir le même effet clinique. Le médecin prescripteur modifie alors l’ordonnance pour permettre au patient de se soigner. Et dans de très rares cas, on a des alternatives où il faut quand même un suivi du patient. Changer de molécule nécessite parfois un suivi médical pour éviter des effets indésirables et vérifier si le médicament produit les mêmes effets que le médicament qui est manquant."

La situation génère de l’incompréhension chez les patients. La recherche d’une solution prend aussi beaucoup de temps aux pharmaciens. "On a fait une enquête. On a calculé que ça prenait en moyenne entre cinq et six heures aux pharmaciens pour trouver des solutions pour suppléer à la disponibilité d’un médicament."

Un cycle infernal

Pourquoi connaît-on ce type d’indisponibilité ? "Evidemment, il y a beaucoup de concurrence sur le prix des médicaments.", répond Alain Chaspierre, "Pour maintenir le budget des médicaments en équilibre, les différents successifs dans tous les pays européens ont pratiqué ou imposé des baisses de prix sur les vieilles molécules, qui sont encore dans la plupart des cas des premiers choix pour soigner pas mal de pathologies chroniques ou de pathologies aiguës. Evidemment, ça a poussé l’industrie pharmaceutique à rationaliser les productions et donc on constate qu’aujourd’hui beaucoup de productions de matières premières en tout cas sont en Asie, en Chine ou en Inde, la plupart du temps. Il y a des sites de production de médicaments qui aujourd’hui sont pratiquement uniques au niveau mondial. Comme le médicament est le produit de consommation, entre guillemets, le plus contrôlé au monde, dès qu’il y a le moindre défaut qualitatif ou d’approvisionnement, la production s’arrête et c’est le monde entier qui est pénalisé. Aujourd’hui, peut-être qu’il y a une réflexion à mener sur ces politiques incessantes de baisse des prix sur les anciennes molécules qui produit ces effets pervers. Un autre effet pervers, c’est qu’on constate que tous les nouveaux médicaments ont des prix qui sont quand même assez élevés. Donc si on doit baisser les prix des anciennes molécules pour libérer des marges pour rembourser de nouvelles molécules, on est évidemment dans un cycle infernal. Je vois qu’aujourd’hui le ministre de la santé a entrepris un parcours avec l’ensemble des acteurs de soins pour trouver des gains d’efficience au niveau du système de soins lui-même. Je pense que ce sont des pistes qu’il faut vraiment creuser aujourd’hui. Rechercher des gains d’efficience sur des pratiques de soins, sur toute une série de choses, une meilleure utilisation des médicaments, une bonne utilisation des médicaments, va libérer sans doute beaucoup plus de marges que de continuer à baisser ces prix sur des anciennes molécules avec les effets pervers qu’on connaît."

Obligation de signaler les indisponibilités

Les indisponibilités sont donc récurrentes. Quelles dispositions ont-elles été prises pour améliorer les choses ? "Fort heureusement, l’Agence Fédérale des Médicaments a fait, je crois, tout ce qu’elle pouvait faire. Puisque, évidemment, l’agence ne peut jamais elle-même décider qu’on va produire plus de médicaments ou régler les problèmes de production.", explique le porte-parole de l’Association Pharmaceutique Belge, "Ce qui a été mis en œuvre, c’est le système PharmaStatut. Les firmes quand elles ont l’autorisation de mettre un médicament en dispensation sur le marché belge, elles sont obligées d’approvisionner le marché. Ça, c’est une première obligation. Quand il y a une indisponibilité qui est supérieure à quatorze jours, elles sont obligées de le signaler dans les sept jours à l’Agence Fédérale des Médicaments. L’agence a mis en place un système web qui permet très facilement aux firmes de mentionner des indisponibilités. Ces indisponibilités se retrouvent dans les bases de données qui alimentent les ordinateurs des médecins, donc un médecin et un pharmacien peuvent savoir directement qu’un médicament est indisponible. C’est vraiment quelque chose d’important. Et bientôt, les pharmaciens et les grossistes-répartiteurs pourront eux-mêmes une indisponibilité qui n’aurait pas, par exemple, été signalée par une firme même si l’obligation est là. C’est vraiment un système avec un arbre décisionnel qui est revu tous les jours par l’agence : " ce médicament est manquant, quelles sont les possibilités ? ". Il y a évidemment aussi, et je pense que la crise covid a donné un coup d’accélérateur à cela, l’Europe a entamé des réflexions sur la dépendance de l’Union Européenne par rapport à ces médicaments. Il devrait y avoir une nouvelle législation ou des mesures prises pour permettre de rapatrier au niveau européen des sites de production de médicaments ou de matières premières qui sont vraiment essentielles."