"Un bon cycliste est un cycliste mort", premier épisode d'un podcast consacré à La "guerre des modes" (de transport)

Cycliste, piéton ou automobiliste : quel camp choisir ? "La guerre des modes" de déplacement est lancée par le GRACQ, sous format podcast ! Cette série audio aborde le thème de "l’agressivité sur la route" en 4 épisodes. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d’agressivité qui se déverse entre toutes les catégories d’usagers. Le GRACQ, le groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens, vient de se lancer dans la production de podcasts avec une série en 4 épisodes, intitulée "la guerre des modes". En effet, cyclistes, automobilistes et piétons ne sont pas toujours champions de la cohabitation. Sur la route, qui a raison ? Qui a tort ? Ou devrions-nous tous faire un effort ? Le GRACQ s’est posé ces questions et bien d’autres encore. ►►► A lire aussi : Mobilité à Liège : la cohabitation est-elle possible entre piétons, automobilistes et cyclistes ? Aurélie Willems, secrétaire générale et porte-parole du GRACQ : "Souvent, on a des campagnes de sensibilisation et de communication pour une meilleure cohabitation sur la route où on entend des messages comme "partagez la route". Mais ici, on se rend compte que c’est un problème complexe et multi-facettes. Et donc le podcast est un chouette outil à développer pour traiter cette thématique".

Provoquer pour avancer et cohabiter

Ces cyclistes ne veulent pas crever de pneus, mais bien "les causes de l’agressivité et en esquisser des pistes de solutions". Et ils n’ont toutefois pas peur de la provocation : "Un bon cycliste est un cycliste mort", c’est le titre de leur premier épisode. Heureusement, (...) on se rend compte que la situation sur le terrain n’est pas aussi problématique qu’elle n’apparait sur les réseaux sociaux.

"Le titre du premier épisode est volontairement provocateur, admet Aurélie Willems. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d’agressivité qui se déverse entre toutes les catégories d’usagers. Donc il y a un clivage assez marqué. Et donc on voulait via ce titre, un bon cycliste est un cycliste mort, lancer le débat. Heureusement, quand on va rencontrer les autres associations d’usagers sur le terrain et que l'on interview aussi les usagers, et on l’a d’ailleurs fait à Liège, on se rend compte que la situation sur le terrain n’est pas aussi problématique qu’elle n’apparait sur les réseaux sociaux".

En quête de pistes de solution

Comment vient-elle, cette agressivité ? Est-ce qu’elle vient d’un sentiment de peur ? De colère ? "On va aussi essayer de crever les causes, ajoute la porte-parole du GRACQ. Pourquoi il y a des situations qui dégénèrent entre usagers sur la route ? Comment vient-elle, cette agressivité ? Est-ce qu’elle vient d’un sentiment de peur ? De colère ? On va aussi traiter le fait que la ville est en transition. Donc il y a du changement auquel il faut s’adapter. Ce n’est pas toujours facile. Et aussi, on va s’intéresser aux problèmes de communication, d’interprétation entre usagers sur la route. Ce n’est pas toujours facile de communiquer quand on est à l’intérieur de sa voiture ou quand on est pressés ou stressés. Donc on va un petit peu aborder toutes ces facettes en allant à la rencontre d’experts, de formateurs. Et c’est ce qui nous permet vraiment de comprendre et de trouver des pistes de solution".

Chaque mercredi, un épisode de cette série sera diffusé sur diverses plateformes d’écoute de podcasts, telles que YouTube et Spotify. Le podcast est, en tout cas, le format nomade parfait quand on se déplace… que ce soit à pied, à vélo ou en voiture.