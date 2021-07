Un barrage de castors démoli à Thimister-Clermont: attention, c'est formellement interdit

L'eau qui s'était accumulée envahissait une partie de prairie où paissent des moutons. Quelqu'un est intervenu, sans doute avec des outils, pour que l'eau puisse s'écouler. Seulement voilà, le castor est un animal protégé et détruire son habitat est interdit !

Celui qui a démoli ce barrage de castors risque bien d'être verbalisé. Qui est-il ? Officiellement, on n'en sait encore rien. Mais il semble avoir laissé des traces. "Ce n'est pas loin de chez moi, alors je passe tous les jours" nous raconte Herbert Meyer, conseiller écolo à Thimister-Clermont et membre du groupe Natagora-castors. "J'ai constaté en passant par là que le barrage avait été cassé volontairement, probablement avec une pelle et une pique. On voit les traces des chaussures de la personne dans la boue et même le chemin qu'il a emprunté: il y a des traces de voiture dans la prairie."

Les castors de Clermont ont construit leur barrage contre le talus du Ravel, juste à l'entrée d'une bouche ménagée pour laisser passer le ruisseau. Ce barrage est bien fait et n'aurait pas créé d'inondation nous assure Herbert Meyer : "les castors ne vont pas construire un barrage qui les inonderait eux-mêmes". Selon Jean-Philippe Demonty de Natagora, détruire ce barrage ne sert à rien : "le castor est un animal opiniâtre. Quand son barrage est abîmé, il le reconstruit tout simplement, parfois en quelques semaines. Le phénomène se représentera inévitablement."

Si le castor construit des barrages, c'est pour protéger ses petits des prédateurs. Le terrier est dans le barrage et l'entrée sous l'eau. Détruire le barrage est interdit, mais l'agriculteur embêté par des castors peut demander une indemnité à la division nature et forêts. Le dossier de la démolition du barrage de Clermont est entre les mains de la DNF.