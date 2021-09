Un avis favorable pour le méga remblai de Soumagne

Alors que les oppositions au projet Tradeco à Cerexhe ne faiblissent pas, l’enquête à propos de la demande de permis vient de récolter au moins un avis favorable. Il émane de la section environnement du conseil économique et social wallon. C’est une instance consultative. Les experts regrettent que les changements par rapport aux précédentes versions du projet ne figurent pas très clairement au dossier. Mais ils sont apparemment rassurés.

Ils recommandent d’améliorer encore la gestion de l’écoulement des eaux, puisqu’un ruisseau parcourt la parcelle, et que les récentes inondations ont rendu la question plus sensible. Des mares sont prévues, mais il faudrait prévoir un trop-plein naturel par débordement, afin de contrôler l’évacuation vers le fond du vallon, et un enrochement pour éviter une érosion du talus qui va progressivement s’étendre sur le site. Ces recommandations ne diminuent pas le côté très positif de ce rapport, qui parle explicitement d’une réduction de l’impact, par rapport aux précédentes démarches des promoteurs qui, jusqu’ici, se sont heurtées à des refus.

C'est à présent à la commune de se prononcer.