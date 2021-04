Un autre Tchétchène attaqué par balles vendredi à Droixhe: "J'allais simplement acheter à manger"

La scène ultra-violente qui s'est déroulée vendredi après-midi à Droixhe n'était pas la seule. Un autre homme, un Liégeois lui aussi d'origine tchétchène, raconte avoir été attaqué de la même manière, le même jour, au même endroit, juste un peu plus tôt. Cet homme a réussi à s'en sortir.

J'étais allé là-bas pour m'acheter à manger

Le Parquet de Liège nous confirme qu'il est l'un des deux blessés de vendredi à Droixhe. Nous l'avons rencontré: "J'étais simplement allé là-bas pour m'acheter à manger pour le soir, je ne savais pas ce qui se passait, je n'étais au courant de rien du tout" explique-t-il.

"Je suis arrivé là-bas, je suis tombé par hasard sur cette bande. Ils sont sortis d'un coup sur la route, ils ont commencé à arrêter toutes les voitures. Ils étaient en noir, cagoulés, avec des masques, tous armés. Ils étaient tellement nombreux que je croyais que c'était un règlement de compte entre eux. Et je vois qu'ils vont sur chaque voiture. Moi, j'étais vraiment parmi les premières voitures. Du coup, ils m'ont fixé très longtemps, ils sont venus vers moi, je ne savais ni aller derrière, ni devant, parce qu'ils ont encerclé tout. Ils m'ont demandé si j'étais Tchétchène. J'ai répondu oui. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à tirer".

J'ai failli mourir

"J'ai accéléré. Pour moi, ma vie est beaucoup plus importante que leur vie, donc soit j'avançais et j'essayais de m'en sortir, soit j'allais mourir sur place. J'ai failli mourir. Une balle est passée à travers mon bras, et une balle au niveau de la cuisse. J'ai déposé plainte auprès de la police".