Un arrêté d'inhabitabilité frappe le squat Sainte-Beuve et ses sans-papiers

Sur les hauteurs des faubourgs liégeois, les anciens locaux de l'école d'horticulture à Burenville abritent depuis trois ans un collectif de sans-papiers. Mais les habitants savent désormais qu'ils doivent quitter les lieux pour le mois de mars. En cause, un arrêté du bourgmestre Demeyer, suite à une visite du service de prévention de l'intercommunale d'incendie. Le site, selon le rapport, n'est pas adapté au logement. Des cloisons de fortune ont été montées dans les pavillons: il faudrait des parois anti-feu. Il faudrait également une mise en conformité de l'installation électrique....

Des travaux irréalistes, à la fois pour des raisons financières et pratiques: la ville a jusqu'ici toléré cette occupation. Mais elle a fini par vendre le site à une entreprise de travail adapté, voisine, qui souhaite démolir pour s'étendre. A l'époque, les autorités ont promis de trouver une solution, de chercher un autre bâtiment pour ces gens, en situation irrégulière. Les femmes et les enfants, pour la plupart, ont effectivement déménagé. Mais il reste une soixantaine d'hommes, et l'une ou l'autre famille encore...

La situation devrait être débattue lundi soir lors du conseil communal. Des élus d'opposition comptent interpeller la majorité socialiste-libérale, dont c'est, en quelque sorte, le premier test de "progressisme". La ville a signé une charte internationale par laquelle elle s'est déclarée hospitalière aux étrangers, aux migrants et aux réfugiés. Mais peut-elle s'engager plus activement pour le squat Sainte-Beuve ? C'est toute la question.