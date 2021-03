Un appartement à vendre plus d’un million d’euros à Liège, on bat des records

Un appartement de standing à vendre au prix de 1 million 330 mille euros, hors frais de notaire... Et non, vous n'êtes pas à Uccle ou à Knokke, mais bien à Liège! Boulevard Frère Orban précisément, face à l'héliport et au Palais des Congrès.

C'est sans doute une des toutes premières fois que le plafond symbolique du million d'euros est dépassé pour un appartement en Cité ardente.

Un appartement de 230 mètres carrés avec ses 3 salles de bains et ses terrasses en forme de vague, perché tout en haut d'un immeuble dont seule la façade classée a été conservée. Un immeuble rehaussé et divisé en 15 appartements.

Les 2/3 sont déjà vendus. Les plus chers sont partis en premier, mais reste la cerise sur le gâteau: le dernier étage.

Les appartements de haut standing: un marché prometteur

Aline Hugé est notaire à Liège. Et 1 million 330 mille euros est un prix qui ne l'étonne qu'à moitié: "Je pense qu'il ne faut pas y voir une évolution des prix spécialement. C'est un plafond parce que l'appartement lui-même est exceptionnel. Par ailleurs, il s'agit d'un bien neuf. Et il n'y a pas tellement de projets neufs de standing, en tout cas, il n'y en avait pas tellement. Il y en a plusieurs qui se sont développés ces dernières années, et on voit que pour les beaux, grands appartements comme ça, ça fonctionne encore".