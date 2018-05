Un an de prison ferme contre un père qui frappait ses enfants

Un Sérésien âgé de 40 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison ferme et à une amende de 600 euros pour avoir porté des coups à ses trois enfants, un garçon de 13 ans et des jumelles de 10 ans.

Leur mère avait dénoncé les faits le 27 mai 2016 en se présentant à la police. Elle avait précisé que son mari, alcoolique et toxicomane, battait régulièrement ses enfants. L'homme, sujet à de fréquents accès de violence, frappait ses enfants pour des raisons insignifiantes.

Le dossier évoquait plus particulièrement quatre scènes lors desquelles les enfants avaient subi des gifles, des empoignades et des coups de coudes portés sur la tempe. Une des fillettes avait eu la tête plaquée dans son assiette par le prévenu après avoir laissé tomber un couteau.

Le prévenu ne s'est pas présenté pour répondre des faits. Il a été condamné par défaut et en état de récidive légale à une peine d'un an de prison ferme et à une amende de 600 euros. Le tribunal a pris en compte la gravité des faits et l'absence de prise de conscience du prévenu avant de le condamner.