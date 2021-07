Un an de crise à Verviers : les réflexions de l'ex-bourgmestre Desama

Claude Desama, une "nouvelle" majorité vient de se mettre en place à Verviers. Elle ressemble comme une soeur à celle que Muriel Targnion avait voulu mettre en place il y a un an, ce qui lui avait valu d'être exclue du PS. Ce nouveau pacte est-il une bonne ou une mauvaise solution ?

C'est une mauvaise solution, mais nous n'en avons pas d'autre. Oui, c'est la solution que Muriel Targnion a voulu mettre en place il y a un an, mais sans l'aval du parti. Notez que le parti ne l'a pas exclue que pour ça. L'autre motif, c'était Nethys. Ca me reste en travers de la gorge. J'ai eu Paul Magnette au téléphone qui m'a dit "c'est quand même malheureux" et je lui ai répondu : "est-ce que tu as un autre moyen?" A un moment donné, il faut bien qu'une ville soit gérée.

On impute la crise - non sans raison - à la division des socialistes, mais il faut savoir que la crise aurait pu être résolue en deux ou trois semaines si le MR, entraînant avec lui les autres partis de droite, n'avait pas opposé son veto à Hasan Aydin. Quoi qu'on pense de sa personnalité, selon la loi, c'est à lui que revenait le poste de bourgmestre [Muriel Targnion étant débarquée NDLR]. Ca n'a pas été possible parce que le MR s'y est violemment opposé. Sans ce veto tout à fait antidémocratique, nous n'aurions pas connu cette crise d'un an.

Dès le moment où la solution Aydin n'était pas possible, la solution Ben Achour devenait la meilleure. Malik est probablement la seule personnalité politique qui sort un peu du lot, mais Hasan Aydin a pu compter sur une sorte de solidarité communautaire de quatre élus qui ont empêché Ben Achour d'avoir le nombre de signatures socialistes voulues pour être bourgmestre. C'est un peu gênant et ça devra nous conduire à des réflexions à l'avenir.

La responsabilité en incombe à Hasan Aydin. On peut comprendre qu'il ait eu des problèmes de conscience,mais en ce qui concerne les autres [Saïd Naji, Anas Galass et Chimaine Nangi], leur attitude n'est pas du tout acceptable.

Parlez-nous de ce que vous appelez le "plafond de verre".

En 2006, j'avais fait en sorte d'accueilir sur la liste PS un certain nombre de candidats verviétois d'origines autres que belges. Ils sont à peu près un quart de la population et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez représentés. Aux élections de 2012, une partie de la population verviétoise d'origine belge m'a reproché d'avoir fait trop de place à la diversité et surtout d'avoir donné des responsabilités à certains d'entre eux. Ils visaient particulièrement Hasan Aydin qui était déjà échevin des travaux. On me mettait en garde, on n'allait "quand même pas avoir un bourgmestre..."

...musulman ?

je ne dirais pas musulman, mais d'origine étrangère, ce à quoi je répondais : "oui, mais enfin, s'il est compétent ?". J'ai toujours pensé qu'au fil du temps, ça finirait par disparaître, mais il y avait ce "plafond de verre".

Donc le plafond de verre, c'est une barrière qui empêche l'ascension des gens d'origine autre qu'européenne. Même au parti socialiste on entend parfois des réflexions dures vis-à-vis des personnes issues de la diversité.

A l'intérieur du parti, je crois que c'est un mauvais procès. Si vous prenez l'ensemble des affiliés, je ne suis même pas sûr qu'un quart soient d'origine autre qu'européenne. Même si ces dernières années, il y en a eu davantage qui sont devenus membres. C'est plutôt au niveau des élus que le problème se pose.

C'est un problème ?

Moi je n'ai jamais considéré que c'était un problème, mais je dois bien constater, avec ce qui vient de se passer, que ça peut le devenir. Aux élections de 2018, ils n'étaient pas nécessairement mieux classés que d'autres sur la liste, ni nombreux, je crois un tiers de la liste. Et quand on parle d'origine étrangère, ça concerne aussi les espagnols et les italiens ! Il n'y avait pas de surreprésentation parmi les candidats. Mais il y en a eu une parmi ceux qui ont été élus.

Vous trouvez que c'est une surreprésentation ?

Ah oui parce que sur les treize élus socialistes, il y en avait quand même sept d'origine autre que belge, c'est beaucoup. Je ne dis pas que c'est trop. Ce n'est jamais trop s'ils se comportent comme des socialistes. Moi, je me fiche de savoir s'ils sont d'origine turque, marocaine, stembertoise, heusytoise. Ca m'est complètement égal, à condition d'être d'abord socialiste. Etre socialiste, c'est être laïc, c'est respecter les statuts du parti et son mode de fonctionnement. C'est là que ça a posé problème.

Des solidarités ont émergé auxquelles vous ne vous attendiez pas ?

C'est ça. Des solidarités qui m'ont surpris et qui m'ont déçu. Et donc je dis que ceux qui ont pris la responsabilité d'empêcher Malik Ben Achour d'aller jusqu'au bout, eh bien ceux-là portent autant que la droite une grande responsabilité dans la crise.

"Ceux-là ?" Vous pourriez être plus précis ?

Eh bien il y a Hasan Aydin, mais lui a des circonstances atténuantes. Ce n'est pas facile d'accepter qu'on ne vous laisse pas devenir bourgmestre alors que la loi vous en donne le droit. Mais je n'ai pas compris les autres qui ont fait d'une solidarité communautaire une priorité par rapport à la solidarité socialiste. Ce n'était jamais arrivé au PS de Verviers. On ne va pas casser les meubles, mais il est bien certain que c'est une leçon à retenir pour 2024. Il faudra que le PS, qui est un parti laïc, prenne un certain nombre de garanties vis-à-vis de ceux qui viendront sur sa liste.

La laïcité pour moi n'est pas une conviction, mais c'est ce qui permet à tout le monde d'avoir des convictions. A ceux qui seront candidats sur notre liste, il faudra rappeler que c'est le parti socialiste qui indique ce qu'il faut faire et qu'il n'y a pas à avoir de solidarités religieuses, philosophiques, d'origine, ou que sais-je encore.

J'ai discuté avec les partisans d'Hasan Aydin. Ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit : que vous soyez gênés parce que son droit n'est pas respecté, je le comprends et même je le partage. Mais à un moment donné, quand le PS choisit une stratégie, c'est le PS que vous devez suivre, quelles que soient vos convictions.

Venons-en à Muriel Targnion. La voilà confortée comme bourgmestre, alliée au parti qui l'a exclue il y a un an. Il lui reste trois ans de mandature. Vous la voyez se réconcilier avec le PS et faire retour avant les prochaines élections ?

Il ne faut jamais jurer de rien en politique. Je doute néanmoins qu'elle revienne au parti socialiste, même si je crois qu'elle le souhaiterait. J'ai reçu par des intermédiaires des messages allant dans ce sens. Celui qui est son bras droit, Alexandre Loffet, ne cache pas son souhait de revenir le plus tôt possible. Il peut le faire rapidement puisqu'il n'a pas été exclu.

Dans les discussions, on a déjà tâté le terrain pour voir si le futur quatrième échevin socialiste ne pourrait pas être Alexandre Loffet lui-même qui reviendrait dans le giron. C'est peut-être encore un peu tôt. Il reste des blessures un peu vives, mais je n'exclus pas que d'ici 2024, il puisse rentrer à la maison. Je crois que ce serait une bonne chose. Parce que même si ce garçon a parfois un caractère un peu clivant, c'est quelqu'un de valeur et un socialiste authentique.

Pour Muriel, il y a deux obstacles majeurs. Le premier, c'est le dossier judiciaire Nethys. Est-ce qu'elle sera inculpée ? Le deuxième obstacle, c'est l'attitude qu'elle a eue à l'égard du président du parti il y a un an. Elle a agi de façon stupide et légère. Vous ne faites pas un bras d'honneur au président du PS sans qu'il n'y ait de conséquences. Paul Magnette est quelqu'un qui a une certaine susceptibilité. Vous ne pouvez pas l'envoyer paître "comme ça" ! Voilà les deux obstacles essentiels.

Il faut aussi savoir qu'au niveau de l'union socialiste communale, Muriel Targnion avait perdu beaucoup de crédit. Elle prenait les choses par-dessus la jambe. Elle ne venait pas toujours au comité. Elle n'informait pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les choses se sont gâtées entre elle et Ben Achour. Elle naviguait en solitaire en donnant l'impression de ne plus être très motivée par son mandat. Elle remettait tout à Alexandre Loffet qui était en fait le vrai bourgmestre ! Il était le maire du palais !

Est-ce qu'elle pourrait voler des voix au PS en menant une liste dissidente en 2024, sachant que son opposition à Hasan Aydin et à Malik Ben Achour a plu à une partie de l'électorat socialiste et peut-être même au-delà de l'électorat socialiste ?

Je pense qu'elle aura des difficultés à faire une liste dissidente. Même des gens qui sont proches d'elle n'y croient pas. Ils ont plutôt envie de rentrer au PS. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un parti qui se divisait et qui n'en subissait pas les conséquences. Mais je crains plutôt le PTB que Muriel Targnion !

Pourtant, c'est elle qui vient de prêter serment, de nouveau comme bourgmestre !

Oui et à mon avis, vraisemblablement jusqu'en 2024... sauf si elle est rattrapée par le dossier judiciaire de Nethys. C'est pour ça que je trouve que la solution qui vient d'être validée est une mauvaise solution.



Muriel Targnion n'est pas la gagnante de cette crise. Elle reste en place, mais elle ne l'a pas fait exprès. C'est le résultat des divisions internes au parti socialiste. Si le groupe ne s'était pas divisé comme il l'a fait, si on avait eu les sept signatures pour la solution Ben Achour, jamais elle ne serait restée.



Ces signatures, on ne les a pas eues et je me suis aperçu lors de cette crise que beaucoup d'élus de Verviers, sauf quelques-uns, n'ont aucune culture politique. C'est dramatique. Et pas seulement au parti socialiste. Dans les partis de droite, il y a une crise de leadership. Il n'y a plus de personnalités de l'envergure de ceux avec qui j'ai travaillé, les Melchior Wathelet, Jean-marie Raxhon ou d'autres au parti libéral. Il y a une baisse du niveau en politique à Verviers et d'après ce que je vois, c'est un peu partout.

C'est votre héritage qui part en sucette ?

Ah oui ! Tout à fait ! Ils ont dilapidé mon héritage !

Vous pensez avoir mal choisi vos héritiers ?

On peut se tromper sur une personne, mais pas sur trois ou quatre en même temps. Entre Muriel Targnion, Malik Ben Achour et Hasan Aydin, il y avait une répartition des rôles qui me paraissait intéressante. J'ai toujours pensé, comme le disait Paul Van den Boeynants, qu'il n'y a pas place pour deux crocodiles dans une seule mare. Ce qu'il fallait, c'est donner à chacun sa mare. Le plus doué des trois, c'était Malik Ben Achour. Lui devait se profiler comme futur leader politique au niveau de l'arrondissement de Verviers.

Muriel Targnion me semblait avoir, au départ, les qualités nécessaires pour faire une bonne bourgmestre. Ce poste était vraiment ce qu'elle souhaitait, beaucoup plus que les mandats de parlementaire qui ne l'intéressaient que médiocrement. Comme bourgmestre, je savais qu'elle allait devoir un peu se secouer au niveau de la connaissance des dossiers, qu'elle était un peu nonchalante, un peu superficielle parfois, mais je m'étais dit que l'âge aidant, le fait d'être au pied du mur, elle allait prendre ses responsabilités. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé.

Quant à Hasan Aydin, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait devenir le leader politique. Pas parce qu'il est d'origine étrangère, mais parce qu'il a une personnalité trop intériorisée, qu'il n'est pas assez communicatif, pas assez empathique. Or un bourgmestre doit être empathique. Pour moi, il a toujours été un bon numéro deux.

Je ne me sens pas responsable, parce que c'étaient manifestement les trois meilleurs. Je pensais que chacun ayant sa ligne de nage, nous n'assisterions pas à un match de water-polo ! Malheureusement, nous y avons assisté.