Un accord social évite les licenciements, à l'usine liégeoise du groupe Safran

Avec la pandémie, le secteur aéronautique est en crise, et de nombreuses entreprises vivent dans la crainte de désengagements à échéance. La société Safran semble pouvoir y échapper. Elle a pourtant déjà connu une baisse de son volume d’activités, avec les déboires du Boeing 737max, et l’arrêt du programme de production. A la fin septembre, la direction a présenté un plan de charge pour les trois prochaines années : il aurait impliqué près de quatre-vingts pertes de postes d’ouvriers, et près du double parmi les employés et les cadres.

Mais des négociations ont alors commencé, et elles viennent d’aboutir à un accord, qui a été avalisé ce lundi par une assemblée générale des travailleurs. En échange d’une modération salariale de 5%, le groupe Safran a pris l’engagement ferme de ne pas procéder à des licenciements, pendant deux ans, même si la situation économique se détériore. Des départs à la retraite anticipée, des congés sans solde, et le recours au chômage doivent permettre de réduire la voilure.

Vers une réduction du temps de travail ?

La FGTB s’en réjouit. Selon Stefano Scibetta, délégué principal, "il y a de l’argent dans la société Safran, qui a réalisé plus de cinq cents millions de bénéfices au cours des deux dernières années, sans compter que la région wallonne, qui est actionnaire, vient d’apporter vingt millions sous la forme d’une convention de partenariat d’innovation technologique. L’aéronautique est un domaine industriel stratégique, et il est très important de faire des efforts pour garder les compétences au sein de l’usine…"

Du côté syndical, d’autres pistes ont été évoquées, comme par exemple la réduction du temps de travail. Et la société Safran n’exclut pas, désormais, d’en discuter à moyen terme.