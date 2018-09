Uliège: une chaire Mukwege pour les victimes de violences sexuelles

L'Université de Liège vient de créer une chaire internationale sur "la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits". Cette chaire porte le nom du docteur Denis Mukwege, très actif à l'hôpital de Panzi, en République Démocratique du Congo et surnommé "l'homme qui répare les femmes" dans un documentaire. Il a d'ailleurs été fait ce jeudi docteur honoris causa de l'Uliège.

Une première

La création d'une telle chaire est une première car elle veut fédérer les experts en la matière venant de toutes les disciplines pouvant intervenir pour des victimes de violences sexuelles.

Fédérer les connaissances

Des médecins, des psychologues, des sociologues, et d'autres encore, dans plusieurs pays dans le monde, qui s'associent, c'est tout l'intérêt de cette nouvelle chaire internationale. Denis Mukwege: "Nous avons des chirurgiens, nous avons des psychologues mais chacun travaille dans son coin et donc on ne fédère pas les connaissances. Lorsqu'on peut venir ensemble et discuter des différences connaissances, certainement que de là peuvent jaillir d'autres voies pour résoudre cette question. Cette chaire, c'est donc une opportunité pour fédérer les connaissances. Permettre qu'on puisse avoir des protocoles qui aident des personnes qui prennent en charge les victimes de violences sexuelles et le faire correctement".

En cas de violences sexuelles, la prise en charge psychologique, notamment, est importante. Denis Mukwege se rappelle d'une patiente. C'était il y a 15 ans: "Il s'agissait d'une femme qui avait plus de 70 ans et qui avait été violée en présence de toute sa famille et spécialement en présence de son gendre. Et ça pour elle c'était inacceptable. Cette femme, on l'avait soignée mais quand elle s'est réveillée, la première question qu'elle m'a posée, c'est pourquoi vous m'avez soignée? Mais après, elle a décidé de se laisser mourir. On n'avait pas de connaissance à cette époque-là de prise en charge psychologique suffisante pour nous permettre de l'aider".

Améliorer la prise en charge et créer des programmes adaptés

Cette multidisciplinarité, à terme, pourra apporter du concret pour les victimes de violences sexuelles. Adélaïde Blavier, responsable du service de psycho-traumatologie de l'Uliège, département qui accueille la chaire Mukwege: "L'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge et de mettre en place des programmes adaptés, par exemple spécifiques pour les enfants ou spécifiques pour les adultes. C'est de voir aussi comment certains programmes peuvent être implémentés dans d'autres endroits que l'hôpital de Panzi et que la République Démocratique du Congo ou au contraire modifiés pour être vraiment adaptés à d'autres populations avec par exemple d'autres croyances, d'autres pratiques de la vie quotidienne, familiale ou autre".

Une conférence internationale sera organisée chaque année dans le cadre de cette chaire. Elle se tiendra une année sur trois en Afrique.