ULiège: quatre candidats pour le 3ème tour de l'élection rectorale

On va déjà voter ces lundi et mardi. Pas dans les communes et Provinces -ce sera le 14 octobre- mais à l'Université de Liège. Une élection pour désigner le futur recteur de l'ULiège. Pas moins de 25.000 personnes vont y participer. Et c'est déjà le 3ème tour de ce scrutin sous haute tension.

A l'université, finie l'ambiance feutrée. Les candidats recteurs ne se sont pas épargnés, dans la presse notamment. Il n'y a pas eu de fumée blanche au terme des deux premiers tours, car personne n'est parvenu à dépasser la barre des 50%.

La règle est maintenue pour ce 3ème tour qui verra s'affronter 4 candidats: Pierre Wolper, le mieux classé lors du 2ème tour, Eric Pirard, et puis deux nouveaux venus: Vincent Seutin, professeur à la faculté de médecine, et Ann Lauwrence Durviaux, avocate, professeur à la faculté de droit, science politique et criminologie... et surtout première femme candidate au poste de recteur. En revanche, l'actuel recteur, Albert Corhay, a décidé de ne pas se représenter, dans un geste d'apaisement précise-t-il.

Comment va se dérouler cette élection?

Ces deux prochains jours, 25.000 personnes vont donc voter: les enseignants bien sûr mais aussi les étudiants et le personnel administratif.

Ces élections, c'est du sérieux. Le matériel sera le même que lors du scrutin communal dans 3 semaines. Et une présidente de la commission électorale a été désignée. Gentiane Haesbroeck: "Puisque ce sera un scrutin papier, nous avons mis en route toute l'infrastructure pour organiser des élections en bonne et due forme. La ville de Liège nous a prêté déjà pour le premier et le deuxième tour -et c'est de nouveau le cas pour le troisième tour- des isoloirs ainsi que des urnes. C'est donc le matériel de la ville de Liège que nous utilisons dans le cadre de ces élections rectorales. Maintenant, malheureusement, pour le quatrième tour, il faudra que nous trouvions une autre solution puisque la ville de Liège aura besoin de son matériel pour les élections communales du 14 octobre prochain".

Si aucun des candidats n'obtient plus de 50%, un 4ème tour sera alors organisé. Mais cette fois, l'élection se fera à la majorité simple.