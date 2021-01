ULiège: les examens ont débuté, en présentiel ou à distance

Comme partout dans l'enseignement supérieur, les 25 000 étudiants de l'Université de Liège entrent en session d'examens à partir de ce lundi.

Des examens qui se déroulent soit à distance, soit en présentiel avec alors des mesures sanitaires strictes (port du masque chirurgical obligatoire, désinfection des mains, 1,50 mètre de distance entre chaque élève dans les auditoires).

Je préfère venir que de stresser chez moi si j'ai un problème

Nous nous sommes rendus ce matin au Sart Tilman où nous avons rencontré des étudiants de première bac médecine. Ils sont 600 à 700 et ont examen de chimie ce matin: "On a un peu peur parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Moi je n'ai qu'un examen et cet examen est en présentiel" explique cet étudiant. "C'est assez stressant de venir et de rencontrer les personnes comme ça, mais je préfère avoir examen en présentiel qu'en distanciel, je trouve ça plus agréable que d'être tout seul chez soi, comme on l'est déjà depuis quelques mois. Moi, j'ai trois examens en présentiel, et deux en distanciel. Le présentiel, ça fait peur, mais je préfère venir que d'être seule chez moi et de stresser si j'ai un problème, que mon ordinateur ne fonctionne pas bien, ou quoi que ce soit d'autre" poursuit une autre étudiante.

De son côté, la FEF, La Fédération des Étudiants Francophones, ne comprend pas qu'on autorise des examens en présentiel alors que quasi tous les cours ont été donnés à distance.

Sur Facebook, certains étudiants avouent qu'ils se rendront à l'Université pour pouvoir passer leurs examens alors qu'ils sont positifs au Coronavirus. Une situation interpellante selon Pierre Wolper, le recteur de l'ULiège: "Je trouve ça assez interpellant. Pour moi, c'est une forme de provocation parce que tout le monde sait qu'on ne doit fréquenter personne quand on sait qu'on est contaminé. Donc pourquoi le fait-on quand même, alors que la chose naturelle à faire, c'est de le déclarer à l'université, et de voir quelles solutions peuvent être apportées à la situation".

Et pour ceux qui rentrent de vacances?

Certains étudiants, de retour de vacances, vont tout de même pouvoir assister à ces examens alors qu'ils sont en principe en quarantaine: "C'est une décision du comité de concertation" explique le recteur. "Je pense qu'elle a été mûrement réfléchie et que quelqu'un qui revient par exemple d'un séjour dans sa famille à l'étranger pendant lequel il a étudié ne présente pas le même risque que quelqu'un qui est en vacances. En plus, les conditions sanitaires pendant les examens sont extrêmement strictes".

A l'Université de Liège, 47% des examens de la session de janvier se donneront en présentiel.

Cette session d'examens sera déjà la troisième organisée depuis le début de la pandémie.