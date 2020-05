ULiège : les examens en ligne bloqués par un plantage informatique

Faux départ pour les examens en ligne qui devaient débuter ce lundi sur le coup de 9 heures à l’Université de Liège.

Charles Rommelaere, étudie pour devenir kinésithérapeute, il témoigne : "On avait rendez-vous ce matin à 9 heures sur la plateforme e-campus de l’Université de Liège. On a commencé en classe collaborate à parler de l’examen. Et, vers 9 heures 5, quelques-uns ont commencé à se rendre compte que la plateforme n’était plus accessible. Tous les autres élèves ont essayé d’y aller et ça n’a pas fonctionné.". Après une longue attente, les étudiants en kinésithérapie ont fini par recevoir un e-mail les informant que : "On devait revenir à 15 heures pour passer l’examen, mais sans savoir si le problème de serveur sera réglé.".

C'est l'ensemble des examens qui étaient prévus ce lundi matin qui est impacté.

Mattéo Ziorio, est, lui, étudiant à HEC, l’école de gestion de l’Université de Liège. Ce matin à 9 heures, il a aussi voulu se connecter sur la plateforme e-campus, mais : "On n’a pas eu la possibilité de nous connecter à notre examen car le réseau a totalement planté. J’en ai parlé à des amis de ma faculté qui m’ont dit qu’ils étaient aussi dans le même cas. On a eu deux fois de faux espoirs, le serveur était réapparu, mais après 30 secondes à peine, il était déjà reparti."

"On a eu des tests blancs il y a deux semaines sur la même plateforme. Cela s’est très bien passé. Moi, je pense qu’ils n’ont pas envisagé qu’il y avait autant d’élèves qui allaient se connecter aujourd’hui. Le serveur n’a pas supporté, quoi.", explique Charles Rommelaere. Mattéo Ziorio confirme : "Franchement, les tests à blanc s’étaient super bien passés. Certains ont eu des problèmes, mais pas aussi énormes que celui-ci."

L'Université de Liège indique de son côté essayer de résoudre le problème, sans pouvoir avancer d'échéance. Les étudiants vétérinaires ont, par exemple, été avertis que l'examen qu'ils devaient passer ce lundi matin est reporté à ce mardi.