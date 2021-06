Typh Barrow, Ykons, Hooverphonic, Loïc Nottet aux Belgofolies cet été à Spa

" On ne pouvait pas rester une année de plus sans être aux côtés des artistes surtout de la Fédération Wallonie Bruxelles et également aux côtés du public qui attend ces concerts. Il y a encore beaucoup d’incertitudes pour juillet, néanmoins, nous avons voulu travailler à une programmation la plus forte, la plus belle possible avec un mix d’artistes totalement confirmés et d’artistes que l’on espère voir à Spa depuis 2019", explique Charles Gardier, le directeur des Francofolies et organisateur de ces Belgofolies avec le centre culturel.

Sur scène, on pourra applaudir : Typh Barrow, Hooverphonic, Loïc Nottet, Suarez, Ykons, Sharko et Glauque qui a d’ailleurs été choisi pour tourner dans les différentes Francofolies en France et à Québec notamment.

Le nombre de place sera sans doute limité, certains seront peut-être déçus mais les choses peuvent encore évoluer "si on avait dû attendre vraiment d’y voir clair, je pense qu’on ne faisait rien", ajoute Charles Gardier.