Tunnels liégeois inondés: le retour à la normale sur le réseau routier prendra du temps

Après les inondations qui ont touché le pays, et particulièrement la province de Liège, du 13 au 16 juillet dernier, il faut maintenant penser à la remise en service des autoroutes à travers la Wallonie. Mais avant d'envisager les travaux, il faut en priorité pomper l'eau et déblayer pour évaluer l'étendue des dégâts.

Dans le tunnel des Grosses Battes, les équipes travaillent d'arrache-pied. Le tunnel est encore inondé, malgré les milliers de mètres cubes d'eau déjà évacués. Une forte odeur d'hydrocarbure se dégage également.

La liaison E25/E40, une priorité

Ce tronçon de la liaison E25/E40/A602 fait partie des priorités des autorités pour rétablir la mobilité. Etienne Willame, Directeur général du SPW Mobilité: "Le point principal se trouve sur la liaison E40-E25, où nous avons encore toute une série de pompages à réaliser pour rétablir un minimum de circulation entre les Grosses Battes et Chênée. Nous espérons que ces pompages se termineront dans les prochaines heures".

Mais évacuer l'eau des tunnels ne suffira pas. Pour comprendre ce qui assure la sécurité de tous, il faut se rendre dans les coulisses des autoroutes. Comme au tunnel de Kinkempois. Kevin Peeters, ingénieur au SPW Mobilité: "Pour vous donner une idée, par où les gens évacuent, on a encore facilement 5 mètres d'eau". Les sorties de secours, mais aussi l'éclairage ou la ventilation... Tout cela se trouve dans les locaux techniques des tunnels. Des travaux sont nécessaires pour pouvoir rouvrir la voie en toute sécurité.

Mais c'est aussi là que le travail est le plus conséquent. Comme dans la salle des machines. Kevin Peeters: "Cette salle permet de gérer tout ce qui est système de sécurité pour les usagers, notamment la détection incendie et les différents systèmes de caméra. On a aussi tout le tableau d'alimentation pour tout ce qui est système d'éclairage et système de pompage".

Des semaines, voire des mois de travail sont à prévoir avant un total retour à la normale.

La planification précise des ces travaux ne sera possible qu'en milieu de semaine prochaine.