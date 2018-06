Tuerie de Liège: une marche blanche d'hommage aux victimes ce dimanche

Lucile, Soraya, Cyril, ce sont les trois victimes de Benjamin Herman.

Mardi, ce Rochefortois , en congé pénitentiaire et radicalisé en prison, n'a pas hésité avant d'attaquer dans le dos deux policières, deux mères de familles, sur le boulevard d'Avroy. Avec les armes de ses premières victimes, il a aussi tiré froidement sur Cyril, un jeune étudiant de 22 ans qui venait juste de rendre son travail de fin d'études d'instituteur.

Les funérailles de Cyril auront lieu lundi, celles des deux policières mardi.

Je veux que tous ceux qui ont des responsabilités réfléchissent aux congés pénitentiaires

Mais entre la minute de silence, mercredi, et ces funérailles, Raphael Delnoy a voulu rendre un hommage plus fort encore à ces victimes et particulièrement à Cyril: "Cyril, je le connaissais depuis qu'il est tout jeune. Je joue aussi à la pétanque et dans le milieu de la pétanque beaucoup de monde se connait", explique-t-il, "plus il y aura de monde et plus l'hommage sera grand pour tous les trois. Je veux aussi faire passer un message dans cette marche, je veux que tous ceux qui ont des responsabilités réfléchissent aux congés pénitentiaires, au radicalisme".

Les participants se rassembleront sur l'espace Tivoli dès 11H30. Ils prendront un ballon blanc puis la marche ( à midi) passera par le boulevard de la Sauvenière, le boulevard d'Avroy et s'arrêtera sur les lieux de la tuerie, au carrefour Avroy-Augustins. Là , une minute de silence sera respectée avant un grand lacher de ballons.