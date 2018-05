Tuerie de Liège: les enseignants avaient dénoncé l'insécurité du bâtiment de l'Athénée de Waha

Pas mal de questions demeurent après la tuerie de Liège mardi. Parmi elles, comment le tireur a-t-il pu entrer si facilement dans les bâtiments de l'Athénée de Waha et se trouver armé à quelques mètres des enfants? L'école se trouvait sur son chemin, la porte était ouverte et sans le sang froid d'une femme d'ouvrage, il aurait pu se trouver dans la cour des élèves.

Il y a 15 jours à peine, l'équipe pédagogique de l'école dénonçait un manque de sécurité et s'adressait directement aux autorités, à l'échevin liégeois responsable de l'enseignement. Une lettre lui a été envoyée: "monsieur l'échevin de l'instruction publique, c'est la plume remplie d'espoir que nous vous écrivons. Nous sommes convaincus que vous pourrez apporter LA solution à une situation en passe de devenir désespérée...".

Situation très préoccupante

"Il n'y a pas de sécurité à proprement parlé. N'importe qui peut entrer et sortir à n'importe quel moment. La porte d'entrée n'est pour ainsi dire jamais fermée à clé. D'une manière générale, pendant la journée, en dehors des moments d'entrée et de sortie des élèves, il n' y a personne qui surveille. Ces problèmes ont été dénoncés à de multiples reprises oralement, par écrit, par des directions successives tant au primaire qu'au secondaire et par les équipes pédagogiques successives tant au primaire qu'au secondaire", explique cette membre du personnel.

La lettre dénonce également des absences de contrôle d'identité. La police aurait même déjà pointé également certains manquements sérieux sachant que l'école accueille 300 enfants de moins de 12 ans: "un enseignant m'a dit que une policière avait signalé clairement qu'elle avait pu entrer dans l'école sans être questionnée et qu'elle avait pu se promener dans l'école et y faire des photos sans que jamais personne ne lui demande ce qu'elle faisait là. "

Dans le courrier envoyé par recommandé, les enseignants demandaient une réponse pour le 22 mai. Sans succès. Contacté par nos soins, l'échevin n'a pas encore fait suite à notre demande d'interview.