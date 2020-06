Tué à quinze ans, son nom sera réinscrit sur le monument

Le nom d'un adolescent de quinze ans tué par les nazis va réapparaître sur le monument aux morts de Grivegnée. Victor Wilkin avait été oublié lors de la récente rénovation. Son neveu s'en est inquiété. Le service des travaux va réparer l'oubli.

Arrêté des armes allemandes à la main

Victor Wilkin a été tué en décembre 1944. il était adolescent. Avec un ami, ils découvrent un char allemand abandonné. "Ils vont fouiller ce char" raconte l'historien Bernard Wilkin qui le neveu du jeune homme. "Dans ce char, ils vont trouver des armes et s'en emparer, avec l'idée d'aller faire le coup de feu contre l'armée allemande. C'était une mauvaise idée. Il vont tomber sur une patrouille de la Feldgendarmerie et se faire arrêter."

Victor disparaît. Son corps ne sera retrouvé qu'en 1948. On ajoute son nom sur le monument. Mais les stèles en bronze sont volées. Et quand on rénove, on se sert d'une liste de 1945, antérieure à l'inscription du jeune héros. Sur le monument restauré, Victor Wilkin n'apparaît plus. Son neveu, Bernard, demande à la ville de l'y réinscrire : "j'ai reçu une réponse favorable. Ils m'ont demandé de fournir quelques documents, ce qui me semble tout à fait normal."

Son nom sera rétabli

A l'échevinat des travaux, Frederic Jacquemin nous confirme avoir reçu la demande de Bernard Wilkin : "c'est tout à fait légitime et nous allons rétablir le nom de son oncle Victor Wilkin sur la stèle mémorielle de la Place du Souvenir. Cette opération sera réalisée dès le mois de juillet."

"Le jeune homme avait l'intention de lutter contre les Allemands. Peut-être pas de la façon la plus intelligente qui soit, mais il a voulu être courageux." C'est ce courage en temps de guerre, même mal réfléchi, qui lui donne le droit de figurer sur le monument aux morts.