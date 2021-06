TrustUp.be : la plateforme pour trouver un professionnel du bâtiment fiable s’attaque au marché flamand

Trouver l’entreprise adéquate pour réaliser des travaux à domicile n’est pas toujours une mince affaire, faute de contacts et d’expérience dans le secteur du bâtiment. La plate-forme liégeoise TrustUp.be a trouvé la formule : elle propose des centaines de sociétés que le client choisira selon ses besoins. Preuve que cela fonctionne : la société a vu son chiffre d’affaires exploser et se tourne désormais vers la clientèle flamande.

Un service bien utile pour Anabel Detongre, propriétaire d’un logement à Herstal. Elle rénove entièrement sa salle de bains en raison de problèmes d’humidité. Mais voilà : à qui faire appel ? Elle commence à s’informer autour d’elle. Dans le flou, elle a l’impression que ses recherches sont surtout "une perte de temps incroyable", explique-t-elle. "Quand on cherche des fleurs, on sait qu’on doit s’adresser à un fleuriste. Mais là, je n’avais aucune idée de vers qui me diriger."

Une rapide recherche sur Google et la plateforme Trustup.be, jusque-là inconnue pour elle, ressort dans les premiers résultats. Le site se présente comme un moteur de recherche. Elle fournit quelques informations : le corps de métier recherché et dans quelle région. Instantanément, elle reçoit un retour : "Deux professionnels ont été proposés. J’ai téléphoné moi-même et tout s’est mis en route."