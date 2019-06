Trottinettes électriques à Liège: une campagne de sensibilisation pour rappeler aux utilisateurs leurs devoirs

Cela fait un peu plus d'un mois que les trottinettes électriques en libre-service ont fait leur apparition à Liège. Il y en a un peu moins de 400 sur le territoire de la ville, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne passent pas inaperçues. On les croise partout, et surtout, elles sont abandonnées partout.

Une campagne de sensibilisation va être lancée aujourd'hui via des affichages et sur les réseaux sociaux pour rappeler aux utilisateurs leurs droits mais aussi leurs devoirs. Car les utilisateurs de trottinettes électriques l'oublient souvent: il y a un code de la route, et il doit être respecté. Gilles Foret, échevin MR de la Mobilité: "Ce n'est pas le chaos comme on peut voir dans les grandes villes comme à Bruxelles ou comme à Paris. Je pense qu'ici, on veut rappeler aux utilisateurs des trottinettes tout d'abord le danger qu'ils peuvent encourir s'ils ne respectent pas certains comportements. On veut inciter le port du casque. Il est clair que ce n'est pas fort respecté, ce n'est pas obligatoire non plus. On veut aussi éviter que les utilisateurs aillent là où ils ne doivent pas aller, à savoir sur les trottoirs ou bien par exemple utiliser une trottinette à deux. On a pu voir tous ces comportements, et il est donc important d'anticiper et de sensibiliser pour faire en sorte que cette mobilité se passe dans les meilleures conditions possibles".

Il s'agit ici d'une campagne à deux vitesses: d'abord la prévention, ensuite la verbalisation par la police.