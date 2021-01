Coronavirus: "Trop de volontaires à la vaccination" parmi le personnel de maisons de repos

C’est pour le moins paradoxal : alors que les autorités wallonnes annoncent une accélération de la campagne de vaccination dans les maisons de repos, plusieurs établissements viennent d’être prévenus qu’ils ne vont pas recevoir le nombre de doses qu’ils ont demandées "sur base du recensement des consentements".

C’est le cas, en région liégeoise notamment, à "La Ferme Blanche" à Remicourt, et au "Jardin des Chantoirs" à Remouchamps. En cause, un excès d’enthousiasme parmi les travailleurs. Dans l’un des cas, il manque une quarantaine d’injections, dans l’autre, une trentaine. Le point commun entre ces deux sénioreries : elles ont multiplié les initiatives pour convaincre non seulement les résidents, mais également leurs personnels. Pour sensibiliser, motiver, persuader, avec un taux d’adhésion de plus de nonante-cinq pour cent.

Dans le courriel qui accompagne la livraison incomplète, le délégué général à la vaccination se dit "très agréablement surpris par cet engouement, mais dans l’obligation de réduire le volume de la commande" dans un souci de gestion équilibrée des quantités disponibles. Pour la conférence interministérielle, les résidents sont la priorité des priorités.

Selon les cas, cette décision semble avoir provoqué amertume, déception, voire colère. Les employés "trop volontaires" devraient pouvoir commencer à être protégés dans trois semaines, lors du second passage des services de médecine du travail.